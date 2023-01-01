По подозрению в мошенничестве задержан экс-руководитель Пермского порохового завода Поделиться Твитнуть

Следователи ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере со средствами, выделенными ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ), задержали уже бывшего руководителя юридического подразделения ППЗ Сергея Халаимова. Он подозревается в совершении данного преступления. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, деньги были похищены при выполнении работ по укомплектованию предприятия оборудованием и оснасткой с целью выполнения гособоронзаказа. В деле фигурирует сумма не менее 1 млн руб. Халаимов задержан Свердловским райсудом на 72 часа.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Осенью здесь побывала комиссия из сотрудников «Ростеха» и «Технодинамики». После этого предприятие, помимо Сергея Халаимова, покинули ряд других сотрудников. Среди них руководители, курирующие направления закупок, капитального строительства и общие вопросы.

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