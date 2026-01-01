В Пермском крае сеть АЗС «Нефтехимпром» возобновит работу части заправок Ситуацию с топливом в регионе обсудили на оперштабе Поделиться Твитнуть

По итогам заседания регионального оперштаба по топливному обеспечению принято решение о частичном перезапуске сети автозаправочных станций (АЗС) компании «Нефтехимпром». В ближайшие два дня работа заправок будет возобновлена в городах Нытва, Добрянка, Горнозаводск и частично в краевой столице. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Решение стало возможным благодаря совместной работе с поставщиками, дополнительным поставкам топлива и перестройке логистических маршрутов за последнюю неделю, что позволило повысить объемы горючего на станциях региона.

В ходе заседания также были озвучены данные от ПАО «Лукойл»: несмотря на то, что рост потребления топлива в регионе в текущем году составил 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, компания сохраняет стабильные объемы поставок и высокий уровень реализации. Для обеспечения бесперебойной работы на пермских АЗС задействован максимальный штат персонала. Компании продолжают корректировать графики доставки для стабилизации обстановки.

Ранее из-за высокой нагрузки сеть «Нефтехимпром» уже переводила часть своих объектов на дневной режим работы (с 7:00 до 22:00), а также полностью прекращала продажу бензина — на заправках автомобилисты могли купить только дизельное топливо по завышенной цене: почти 100 руб. за 1 литр. Также посетителями АЗС этой сети предлагали приезжать за молоком из Чернушки и кофе пермских обжарщиков.

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