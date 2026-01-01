В Перми сеть АЗС «Нефтехимпром» осталась без бензина Вместо топлива автомобилистам предлагают молоко и кофе Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

С конца июня в Перми наблюдаются перебои с автомобильным топливом на АЗС. Бензин есть далеко не на всех заправках, а к работающим станциям выстраиваются длинные очереди. Кроме того, топливо перестали продавать в канистры, а объем покупки в одни руки был сокращен. На фоне этого представители сети автозаправок «Нефтехимпром» объявили о полном отсутствии бензина.

«С 10 июля бензин отсутствует на наших АЗС», — говорится в официальном посте компании в социальных сетях.

Накануне, с 7 июля, лимит на продажу бензина одному человеку уже составлял всего 10 л. В компании пообещали сообщить подписчикам о прибытии бензовозов.

В то же время автомобилистов приглашают приезжать на автозаправки сети за свежими натуральными молочными продуктами из Чернушки и зерновым кофе пермских обжарщиков.

Максим Артамонов

«Не портите наше имущество, не пытайтесь слить топливо, это невозможно. Приходите лучше утром к нам за кофе», — говорится в объявлении, размещённом на заправке, расположенной в микрорайоне Разгуляй.

Максим Артамонов

Чтобы справиться с наплывом клиентов, сеть изменила режим работы. На заправках также отменили все технологические перерывы. Часть станций для физических лиц перешла на круглосуточный режим, остальные работают с 07:00 до 22:00. Круглосуточно открыты следующие АЗС:

— ул.Макаренко, 27;

— ул.Промышленная, 107б;

— ул.Писарева, 2в;

— ул.Трамвайная, 35/1;

— ул.Ушакова, 41;

— шоссе Космонавтов, 427а.

В других муниципалитетах Прикамья работают четыре автозаправки сети:

— АЗС Канары, трасса Пермь-Краснокамск, 478 км;

— АЗС Юность, г. Чусовой, Юности, 22;

— АЗС Красный Яр, Пермский край, Большесосновский р-н, ур. Сотельное;

— АЗС Молебка, Пермский край, Кишертский р-н, перекресток дорог г.Кунгур-Кишерть-Красный Яр.

При этом компания увеличила лимит на заправку дизельным топливом: если ранее ограничение на дизель составляло 40 л., то теперь допустимый объем увеличен до 200 л., однако стоит оно значительно дороже, чем в среднем по региону — почти 100 руб. за 1 л.

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