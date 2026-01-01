Бывшего пермского полицейского представили личному составу в качестве главы МВД по ДНР Ранее Вячеслав Еговцев служил в краевом главке Поделиться Твитнуть

Вячеслав Еговцев

ГУ МВД России по Пермскому краю

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей территориальных органов МВД в четырех регионах, включая Донецкую Народную Республику и Ульяновскую область. Среди назначенных — генерал-майор полиции Вячеслав Еговцев, возглавивший МВД по ДНР, и Марк Левин, ставший начальником управления МВД России по Ульяновской области. Оба руководителя ранее служили в полиции Пермского края.

Владимир Колокольцев рассказах о ключевых этапах служебной биографии каждого из вновь назначенных начальников. Глава МВД выразил уверенность в том, что новые руководители достойно справятся с возложенными на них задачами.

Напомним, карьеру в органах внутренних дел 48-летний Вячеслав Еговцев начал в 1997 году после окончания юридического института МВД. Он прошёл путь от оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями при УВД Перми до начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. В конце 2020 года был назначен начальником МВД по Забайкальскому краю.

Согласно официальным указам главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованным на сайте правительства республики, действующим министром внутренних дел региона является Алексей Дикий.

Марк Левин был назначен на должность начальника управления МВД по Ульяновской области. До этого он занимал пост первого заместителя начальника главного управления по Алтайскому краю. В Перми полицейский служил в различных подразделениях угрозыска и управления по борьбе с организованной преступностью. Он возглавлял отдел по раскрытию имущественных преступлений управления уголовного розыска краевого управления, а затем стал заместителем начальника полиции по оперативной работе управления МВД Перми. В ноябре 2016 года Левин был назначен заместителем начальника управления МВД по Севастополю. В 2020 году он получил повышение и переехал в Алтайский край.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.