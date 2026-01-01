Министром внутренних дел ДНР стал полицейский из Прикамья Генерал-майор Вячеслав Еговцев скоро будет представлен личному составу Поделиться Твитнуть

Вячеслав Еговцев

ГУ МВД России по Пермскому краю

Генерал-майор Вячеслав Еговцев скоро будет представлен личному составу главного управления МВД по Донецкой Народной Республике в качестве министра внутренних дел, сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» источники, близкие к ситуации. По их информации, указ о его назначении был подписан в начале недели. До этого момента Еговцев с 2020 года руководил управлением МВД по Забайкальскому краю. А до этого его карьера была связана с Пермским краем.

Вячеслав Еговцев начал службу в органах внутренних дел в 1997 году после окончания юридического института МВД. Его карьера началась с должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) при управлении внутренних дел Перми. Он работал в различных подразделениях регионального управления по борьбе с организованной преступностью, включая руководство пятым отделом, который специализировался на подрыве экономических основ преступных группировок. В разные годы Еговцев возглавлял управление БЭП управления внутренних дел Перми и управление экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД по Пермскому краю. В Забайкалье он был переведён с должности заместителя начальника полиции по оперативной работе краевого управления.

Еще один сотрудник из Пермского края, который получил повышение, — Марк Левин. По информации источников, он назначен на должность начальника управления МВД по Ульяновской области. До этого Левин занимал пост первого заместителя начальника главного управления по Алтайскому краю.

В Перми Левин служил в различных подразделениях уголовного розыска и управления по борьбе с организованной преступностью. Он возглавлял отдел по раскрытию имущественных преступлений управления уголовного розыска краевого управления, а затем стал заместителем начальника полиции по оперативной работе управления МВД Перми. В ноябре 2016 года Левин был назначен заместителем начальника управления МВД по Севастополю. В 2020 году он получил повышение и был переведён в Алтайский край.

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