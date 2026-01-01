В Прикамье суд взыскал с экс-главы Краснокамска Игоря Быкариза более 360 тысяч рублей Ранее бывшего главу муниципалитета уволили в связи с утратой доверия Поделиться Твитнуть

Игорь Быкариз / фото: администрация Краснокамского округа

Архив ИД «Компаньон»

Индустриальный районный суд Перми частично удовлетворил иск администрации Краснокамского округа к бывшему главе Игорю Быкаризу. Чиновник обязан вернуть в местный бюджет 364,2 тыс. руб. из ранее выплаченных ему премиальных на общую сумму 495 тыс. руб.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу суда, решение пока не вступило в законную силу.

Представители администрации во время судебного процесса указали, что премии были начислены и выплачены в течение 2023–2024 годов — именно в этот период Игорь Быкариз нарушал антикоррупционное законодательство. Суд счёл выплату части вознаграждений неправомерной и постановил взыскать средства.

Премиальные стали лишь частью масштабного коррупционного разбирательства. В декабре 2024 года прокурор Краснокамска через суд требовал признать незаконным отказ городской думы отправить Быкариза в отставку в связи с утратой доверия. Надзорный орган указывал, что глава района не уволил двух подчиненных и скрыл конфликт интересов: аффилированное с ним ООО получило разрешение на строительство от мэрии. Тогда Краснокамский городской суд встал на сторону чиновника и отказал прокуратуре.

Однако в октябре 2025 года Пермский краевой суд отменил это решение, удовлетворив апелляцию региональной прокуратуры. Полномочия Быкариза были досрочно прекращены с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Как ранее писал «Новый компаньон», за 2025 год прокуратура Пермского края добилась увольнения 15 государственных и муниципальных служащих. Помимо Игоря Быкариза, своего поста лишился и бывший глава Кунгура Вадим Лысанов — в обоих случаях отставка была оформлена в связи с утратой доверия.

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