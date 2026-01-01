На заправках «Лукойла» в Пермском крае отменили технические перерывы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На автозаправочных станциях ПАО «Лукойл» в Прикамье отказались от технических перерывов. Ранее заправки закрывались трижды в день: утром, днём и вечером. Теперь АЗС будут закрываться только в период действия режима беспилотной опасности и во время слива топлива.

Ранее «Новый компаньон» писал, что по сравнению с прошлой неделей объём отпускаемого топлива на АЗС «Лукойла» вырос в среднем на 30%, а на текущей неделе логистика поставок топлива на АЗС «Лукойла» будет ориентирована на отдалённые районы региона.

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