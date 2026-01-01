В Прикамье увеличились объемы поставок топлива на АЗС «Лукойла» Рост в среднем составил 30% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Текущая ситуация по поставкам топлива в Пермском крае была рассмотрена на оперативном штабе. В пресс-службе краевого правительства сообщили, что, по данным ПАО «Лукойл», отпуск топлива на АЗС компании по Прикамью повысился в среднем на 30% по сравнению с прошлой неделей.

Наращиванию объёмов способствовали работа с поставщиками, перенастройка логистики и дополнительные поставки топлива.

Сообщается, что повышенная нагрузка на ряде АЗС региона сохраняется, по отдельным видам топлива случаются локальные временные перебои. На подвоз нефтепродуктов требуется дополнительное время. Маршруты и графики доставки топлива на АЗС корректируются.

Для эффективного использования ресурсов муниципалитетам рекомендовано взвешенно подходить к расходованию топлива, пересматривая графики выполнения отдельных работ при необходимости, а также проработать вариант использования транспортных средств на дизельном топливе — там, где это возможно технически.

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