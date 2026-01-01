На юге Пермского края к вечеру 14 июля ожидаются сильные ливни и грозы Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

Во вторник, 14 июля, на территории Пермского края сохранится неустойчивая погода. Согласно прогнозам синоптиков, основные осадки придутся на южную часть региона.

Если прошедшей ночью самые сильные дожди прошли в Березниках (выпало 15 мм осадков) и с. Кочёво (21 мм), то сегодня ситуация изменится. Во второй половине дня грозы и ливневые дожди ожидаются преимущественно на юге края. К вечеру непогода может распространиться и на центральные районы Прикамья. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Из-за плотной облачности дневная температура воздуха составит от +19 до +24 градусов. В краевой столице будет чуть прохладнее: в Перми столбики термометров не поднимутся выше отметки +20…+22°.

Специалисты рекомендуют жителям южных территорий быть внимательными из-за риска локальных подтоплений и соблюдать осторожность при управлении автомобилями на мокром асфальте.

Напомним, неблагоприятные погодные условия уже затронули северные территории Прикамья. Из-за предыдущих сильных дождей в с. Кын вышли из берегов малые реки, повреждены три моста и подтоплены жилые дома. Сейчас экстренные службы продолжают поиски пропавшей во время паводка художницы Олеси Косаревой, а также устраняют последствия стихии для стабилизации обстановки.

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