На юге Пермского края к вечеру 14 июля ожидаются сильные ливни и грозы
Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности
Во вторник, 14 июля, на территории Пермского края сохранится неустойчивая погода. Согласно прогнозам синоптиков, основные осадки придутся на южную часть региона.
Если прошедшей ночью самые сильные дожди прошли в Березниках (выпало 15 мм осадков) и с. Кочёво (21 мм), то сегодня ситуация изменится. Во второй половине дня грозы и ливневые дожди ожидаются преимущественно на юге края. К вечеру непогода может распространиться и на центральные районы Прикамья. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».
Из-за плотной облачности дневная температура воздуха составит от +19 до +24 градусов. В краевой столице будет чуть прохладнее: в Перми столбики термометров не поднимутся выше отметки +20…+22°.
Специалисты рекомендуют жителям южных территорий быть внимательными из-за риска локальных подтоплений и соблюдать осторожность при управлении автомобилями на мокром асфальте.
Напомним, неблагоприятные погодные условия уже затронули северные территории Прикамья. Из-за предыдущих сильных дождей в с. Кын вышли из берегов малые реки, повреждены три моста и подтоплены жилые дома. Сейчас экстренные службы продолжают поиски пропавшей во время паводка художницы Олеси Косаревой, а также устраняют последствия стихии для стабилизации обстановки.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.