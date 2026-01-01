В МЧС Прикамья рассказали, как ведутся поиски унесённой паводком художницы Олеси Косаревой
В МЧС Прикамья рассказали, как ведутся поиски унесённой паводком художницы Олеси Косаревой. Так, 14 июля планируется проведение поисковых мероприятий силами сотрудников полиции и администрации.
В целом запланированы мониторинг паводковой обстановки, адресная помощь населению, работа лодочной переправы.
При снижении интенсивности течения реки Кын планируется возвести временную переправу, добавили в ведомстве.
В работах задействованы 56 человек и 22 единицы техники. Из них от МЧС России — 2 человека и 1 единица техники.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.