В МЧС Прикамья рассказали, как ведутся поиски унесённой паводком художницы Олеси Косаревой Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Лысьвенского округа

В МЧС Прикамья рассказали, как ведутся поиски унесённой паводком художницы Олеси Косаревой. Так, 14 июля планируется проведение поисковых мероприятий силами сотрудников полиции и администрации.

В целом запланированы мониторинг паводковой обстановки, адресная помощь населению, работа лодочной переправы.

При снижении интенсивности течения реки Кын планируется возвести временную переправу, добавили в ведомстве.

В работах задействованы 56 человек и 22 единицы техники. Из них от МЧС России — 2 человека и 1 единица техники.

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