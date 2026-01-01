В Прикамье простятся с погибшим на СВО командиром батальона Алексеем Пьянковым Его похоронят 15 июля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа / vk.com/ver_adm

Как сообщает администрация Верещагинского округа, во время российской спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из Пермского края Алексей Пьянков. Информация об этом размещена на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Алексей Пьянков родился в д. Беляевка 2 апреля 1987 года. Окончил Комаровскую школу, а затем служил в ВС РФ — с июня 2005-го по июнь 2007-го. После армии работал вахтовым методом в сфере строительства в Москве и Мурманске.

На СВО мужчина служил старшим сержантом ВС РФ, командиром отделения разведывательного взвода мотострелкового батальона. Погиб 24 января 2025 года. Обстоятельства смерти не уточняются.

Администрация выразила соболезнования его матери, сестре, брату и всем родным и близким.

Прощание и траурный митинг состоятся 15 июля в 11:00 в д. Елохи по адресу: ул. Трудовая, 40.

Как ранее писал «Новый компаньон», в этот же день, 15 июля, в Пермском крае похоронят ещё одного участника СВО — Александра Плотникова из Яйвы. Он родился 26 мая 1988 года, но как попал на СВО и кем там служил, местные власти не уточнили.

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