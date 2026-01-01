В Прикамье простятся с погибшим на СВО командиром батальона Алексеем Пьянковым
Его похоронят 15 июля
Как сообщает администрация Верещагинского округа, во время российской спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из Пермского края Алексей Пьянков. Информация об этом размещена на официальной странице муниципалитета в соцсетях.
Алексей Пьянков родился в д. Беляевка 2 апреля 1987 года. Окончил Комаровскую школу, а затем служил в ВС РФ — с июня 2005-го по июнь 2007-го. После армии работал вахтовым методом в сфере строительства в Москве и Мурманске.
На СВО мужчина служил старшим сержантом ВС РФ, командиром отделения разведывательного взвода мотострелкового батальона. Погиб 24 января 2025 года. Обстоятельства смерти не уточняются.
Администрация выразила соболезнования его матери, сестре, брату и всем родным и близким.
Прощание и траурный митинг состоятся 15 июля в 11:00 в д. Елохи по адресу: ул. Трудовая, 40.
Как ранее писал «Новый компаньон», в этот же день, 15 июля, в Пермском крае похоронят ещё одного участника СВО — Александра Плотникова из Яйвы. Он родился 26 мая 1988 года, но как попал на СВО и кем там служил, местные власти не уточнили.
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