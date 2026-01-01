На СВО погиб житель Прикамья Александр Плотников Военнослужащего похоронят 15 июля в Яйве Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Александровского округа / vk.com/public183771914

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб Александр Плотников из Яйвы. Информация об этом опубликована на официальной странице Александровского округа в соцсетях.

Александр Плотников родился 26 мая 1988 года. Как он попал на СВО и кем служил, местные власти не уточнили. Также не сообщается и о дате гибели военнослужащего.

Мужчину похоронят 15 июля. Церемония прощания пройдёт в ДК «Энергетик» п. Яйва с 11:00 до 12:00. Участника СВО похоронят на местном кладбище. В администрации Александровского муниципального округа выразили соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

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