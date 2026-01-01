В Кизеловском округе Прикамья из-за обрушения моста открыли объезд Общественный транспорт в Южный Коспашский пока не ходит Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Родыгин / vk.com/glava_kizel

Жители п. Южный Коспашский в Пермском крае вновь получили возможность попасть домой. После сильного ливня, который привёл к разрушению единственного автомобильного моста через реку, власти организовали временный объезд. Об этом сообщил глава Кизеловского городского округа Андрей Родыгин на своей странице в соцсетях.

По словам руководителя территории, на данный момент дорожное сообщение с посёлком организовано по временной схеме.

«Сейчас легковые автомобили, машины скорой помощи и транспорт с продуктами питания могут без проблем проезжать в посёлок», — подчеркнул чиновник. Он уточнил, что рядом с местом происшествия оборудована объездная дорога.

Однако движение общественного транспорта пока ограничено из соображений безопасности.

«Автобусы в сам посёлок Южный Коспашский временно не заходят», — отметил глава.

Вместо этого общественный транспорт курсирует до соседних населенных пунктов: Центрального и Северного Коспашского. Жители Южного Коспашского могут добираться туда на личных автомобилях или пешком для пересадки. Родыгин также добавил, что «все службы работают в усиленном режиме», чтобы минимизировать последствия ЧП.

Как ранее писал «Новый компаньон», 11 июля из-за сильного ливня в Кизеловском округе размыло дороги, а в п. Южный Коспашский обвалился мост. В связи с этим глава Кизела Андрей Родыгин провел экстренное совещание с городским прокурором Александром Щербининым, а затем они выехали на место происшествия. Всем службам было поручено работать в усиленном режиме, чтобы срочно восстановить дорожное сообщение с посёлком.

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