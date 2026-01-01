Готовность поликлиники фтизиопульмонологического центра Перми превысила 80% Установлены два рентгеновских аппарата Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Строительство поликлиники фтизиопульмонологического центра на ш. Космонавтов в Перми близится к завершению. Степень готовности здания превышает 80%, сообщили в минздраве региона.

В настоящее время активно ведутся работы по благоустройству и озеленению территории, установке лифтов, систем навигации, сантехники, мебели, масштабного оборудования, в частности, уже установлены два рентгеновских аппарата.

Новый корпус этажностью в три и четыре этажа площадью 6 тыс. кв. м рассчитан на 300 посещений в смену. Принимать здесь будут и взрослых, и маленьких пациентов. Также предусмотрен дневной стационар и помещения для кафедра фтизиопульмонологии Пермского государственного медицинского университета.

Завершить строительные работы планируется в 2026 году.

Напомним, в декабре 2025 года общая готовность объекта составляла 60%.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.