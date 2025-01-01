В Перми идёт монтаж фасада поликлинического корпуса фтизиодиспансера Общая готовность объекта составляет 60% Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На шоссе Космонавтов, 160 в Перми продолжается строительство нового корпуса фтизиопульмонологического медицинского центра. В настоящее время строители монтируют фасад здания и параллельно ведут внутренние работы.

В Управлении капитального строительства Прикамья пояснили, что внутри уже идут отделочные работы. Вместе с этим специалисты подрядной организации монтируют инженерные сети и вентиляционное оборудование.

Частично благоустроена территория нового здания фтизиодиспансера — обустроены пешеходные дорожки и подъезды к корпусу. В пресс-службе краевого правительства сообщили, что общая готовность объекта составляет 60%.

Новый корпус этажностью в три и четыре этажа площадью 6 тыс. кв. м рассчитан на 300 посещений в смену. Принимать здесь будут и взрослых, и маленьких пациентов. Также предусмотрен дневной стационар во взрослой части поликлиники и кафедра фтизиопульмонологии Пермского государственного медицинского университета им. ак. Е.А. Вагнера.

Завершить строительные работы планируется в 2026 году.

Добавим, что за пять лет в Пермском крае, в том числе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», было открыто 24 крупных объекта здравоохранения. Так, в селе Юрла Коми-Пермяцкого округа начался приём пациентов во второй очереди лечебного корпуса. В учреждении здравоохранения открылись поликлиника для взрослых на 100 посещений в смену, дневной стационар на шесть коек и женская консультация. В краевом правительстве сообщили, что в здании также разместился стационар для пациентов паллиативного и терапевтического отделений, рассчитанный на 29 коек.

