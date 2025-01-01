В Юрле Пермского края введена в эксплуатацию вторая часть лечебного корпуса В нём работают поликлиника и стационар Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В селе Юрла Коми-Пермяцкого округа начался приём пациентов во второй очереди лечебного корпуса. В учреждении здравоохранения открылись поликлиника для взрослых на 100 посещений в смену, дневной стационар на шесть коек и женская консультация. В краевом правительстве сообщили, что в здании также разместился стационар для пациентов паллиативного и терапевтического отделений, рассчитанный на 29 коек.

Около 20% помещений учреждения занимают детская поликлиника на 50 посещений в смену и стационар на 10 коек — их строительство стало первым этапом проекта, который был завершён в 2017 году. С открытием второй очереди лечебного корпуса пациенты могут получать помощь в одном здании. Добавим, что строительство нового корпуса в Юрле было ускорено по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«Объект долгожданный для жителей. В 2017 году построили первую очередь здания — педиатрическое отделение. Вторая очередь долгое время стояла в незаконченном состоянии. Недобросовестный подрядчик бросил объект. Вопрос о завершении строительства неоднократно звучал на наших встречах с жителями. Достраивать всегда сложнее, чем возводить с нуля. Но мы это сделали», — рассказал в своём телеграм-канале глава региона.

В новом корпусе установлено современное оборудование, включая аппарат флюорографии и рентгеновский диагностический комплекс. Также в здании предусмотрены условия для передвижения и приёма маломобильных групп пациентов.

За пять лет в Пермском крае, в том числе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», было открыто 24 крупных объекта здравоохранения. Так, ранее в Коми-Пермяцком округе начали работу детская поликлиника и хирургический корпус в Кудымкаре.

