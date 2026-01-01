В Перми на месте старого зоопарка обнаружен памятник хозяйке фосфорного завода Поделиться Твитнуть

фото Камской археологической экспедиции

На месте бывшего зоопарка в Перми археологи обнаружили надгробный памятник Евдокии Свешниковой, известной как хозяйка первого в стране фосфорного завода. Об этом сообщили в Камской археологической экспедиции.

По данным археологов, в XIX веке фосфор, использовавшийся для производства спичек, был импортным, преимущественно английским. Купец 3-й гильдии Евграф Козьмич Тупицын получил знания в области химии в лаборатории профессора Казанского университета Н.Н. Зинина и разработал технологию получения фосфора. В 1871 году он основал первый в России фосфорный завод на окраине Перми. Через семь лет производство достигло 2300 пудов фосфора в год, что было дешевле импортных аналогов.

После смерти купца в возрасте 46 лет его 35-летняя вдова Евдокия Степановна стала главой предприятия. Она модернизировала завод, и объёмы производства выросли до 12 тыс. пудов в год. Российский фосфор полностью вытеснил английский и начал активно конкурировать на мировом рынке. Торговый дом «Братья Тупицыны» получил множество наград на выставках.

Евдокия Степановна дважды выходила замуж, третьим её мужем стал купец Наум Николаевич Свешников. Она скончалась от воспаления лёгких 25 декабря 1890 года в возрасте 47 лет. В некрологе пермская пресса отметила, что её ум, находчивость и энергия сыграли ключевую роль в развитии фосфорного дела. Хозяйку завода похоронили на Архиерейском кладбище, и на её надгробном памятнике указана фамилия первого мужа.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пермские археологи, ведущие раскопки на на месте архиерейского кладбища, нашли могилу Александра Юрьева (1850-1907), преподавателя Пермской духовной семинарии.

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