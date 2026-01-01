В Перми нашли захоронение преподавателя духовной семинарии Поделиться Твитнуть

Фото: Камская археологическая экспедиция

Пермские археологи, ведущие раскопки на территории бывшего зоопарка, обнаружили на месте архиерейского кладбища могилу Александра Юрьева (1850–1907), преподавателя Пермской духовной семинарии. О находке Камская археологическая экспедиция сообщила в социальных сетях.

Участники экспедиции расчистили надгробие, сохранившее эпитафию: «Незабвенному папе – другу, учителю. Лидуся». Памятник находится в отличном состоянии, но оказался сильно заглублен в землю.

По информации музея Архиерейского квартала, уроженец Курской губернии и выпускник Казанской духовной академии Александр Юрьев начал работу в Пермской духовной семинарии в 1879 году. Он вел занятия по философии, психологии и дидактике. В музее подчеркнули, что эрудиция и интеллект сделали его главной звездой среди педагогов, поэтому именно ему доверяли выступать от имени коллектива на официальных мероприятиях с участием руководства губернии.

Кроме того, Александр Юрьев преподавал педагогику в Мариинской женской гимназии. За годы службы он достиг чина статского советника и получил ордена Святой Анны и Святого Станислава второй и третьей степеней. Педагог скончался от паралича 10 августа 1907 года. Памятник на его могиле установила единственная дочь Лидия.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.