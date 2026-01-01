Фестиваль «Небесная ярмарка» в Прикамье посетили 60 тысяч зрителей Поделиться Твитнуть

В Кунгуре прошёл один из самых ярких фестивалей лета — традиционный праздник воздухоплавания «Небесная ярмарка».

Как сообщили организаторы, стадион «Труд» собрал рекордное количество посетителей — более 8 тыс. человек, а ещё 40 тыс. зрителей наблюдали за мероприятием онлайн.

За дни фестиваля, проходившего с 4 по 11 июля, Кунгур посетили свыше 60 тыс. гостей из разных регионов страны.

Программа праздника включала Кубок и Первенство России по воздухоплавательному спорту, которые собрали более 40 пилотов из 15 регионов. Ранее «Новый компаньон» писал об итогах состязаний.

На церемонии закрытия фестиваля впервые было представлено экстремальное шоу по фристайл-мотокроссу от команды FMX13 с трюками на мотоциклах и снегоходе.

Самыми запоминающимися моментами «Небесной ярмарки» стали массовый взлёт воздушных шаров и традиционное ночное представление «Танец слонов».

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