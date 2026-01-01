Названы победители спортивной части фестиваля «Небесная ярмарка» в Прикамье Первое место занял мастер спорта международного класса Сергей Латыпов из Москвы Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

В Кунгуре завершился фестиваль «Небесная ярмарка», в рамках которого прошли соревнования по воздухоплавательному спорту. Участники боролись за Первенство России, Кубок России и Кубок Пермского края. Фестиваль длился с 4 по 11 июля, и в нем приняли участие 44 воздухоплавателя из 15 регионов страны, включая 11 пилотов, которые выступали в обеих всероссийских программах.

Основное соревнование за главные призы состоялось с 5 по 11 июля. В Кубке России участвовали 35 пилотов, чьи достижения влияют на национальный рейтинг. В программе было 16 заданий, выполненных в четырех спортивных полётах.

Первое место занял мастер спорта международного класса Сергей Латыпов из Москвы. Он является бронзовым призером чемпионата мира, двукратным чемпионом России и девятикратным обладателем Кубка России. Второе место досталось Ивану Меняйло, президенту Федерации воздухоплавания России из Красногорска. Третье место завоевал Олег Снетков, мастер спорта России и двукратный чемпион России из Тулы.

В командном зачете первое место заняла сборная Московской области, в которую вошли Иван Меняйло и Дмитрий Кульминых. Второе место заняла команда Тульской области, состоящая из Олега Снеткова и Дмитрия Жохова. Третье место досталось молодым пилотам Дмитрию Димакову и Захару Зименко из Нижегородской области.

Сборная Пермского края, представляемая Наталией Ивановой и Ильей Вертипраховым, заняла четвертое место, продемонстрировав достойный результат.

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