В Перми продают здание бывшего клуба ВКИУ Ранее там планировалось разметить втору сцену «Театра у Моста Поделиться Твитнуть

На сайте бесплатных объявлений «Авито» появилось информация о продаже здания бывшего клуба ВКИУ, которое находится на ул.Окулова, 5. Объект недвижимости продают за 450 млн руб.

«Отдельно стоящее здание на набережной, 5000 кв. м, 6 этажей плюс подвал. Земельный участок 27 соток в собственности», — говорится в объявлении.

Продавец отмечает, что здание после капремонта, а зрительный зал рассчитан на 400 мест, в помещении выполнена чистовая отделка и есть центральное отопление.

Как ранее писал «Новый компаньон», в июле 2023 года прошлого года департамент культуры и молодёжной политики Перми согласовал с собственником помещений по ул. Окулова, 5 условия аренды для размещения в нём сцены театра «У Моста».

Однако впоследствии по результатам техобследования бывшего здания краевое управление госэкспертизы выявило ряд недочётов, без устранения которых разместить вторую сцену театра было невозможно. В частности, в помещении не было противодымных систем защиты, светопроёмов в наружных стенах и не были соблюдены параметры микроклимата. Кроме того, лестничные отсеки не соответствовали требованиям, а само здание не было оборудовано для маломобильных групп населения.

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