В Перми назначен новый директор зоопарка Учреждение возглавила Анастасия Залога Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского зоопарка / t.me/permzoo

Новым генеральным директором Пермского зоопарка назначена Анастасия Залога, ранее занимавшая пост заместителя руководителя по зооветеринарной части. Информацию о кадровых изменениях официально подтвердила пресс-служба учреждения.

Анастасия Залога работает в зоопарке уже несколько лет. Начав карьеру с позиции специалиста, она выросла до заместителя директора и курировала ключевые направления работы: сохранение коллекции животных, ее пополнение и организацию зоологической деятельности. Руководитель имеет два профильных образования — экономическое и зоотехническое. В 2025 году она получила степень магистра в Пермском государственном аграрно-технологическом университете (ПГАТУ) по направлению «Зоотехния», защитив диссертацию об эффективности управления современным зоопарком.

За время своей прошлой работы Залога зарекомендовала себя как компетентный специалист. Среди главных достижений под её руководством — масштабная релокация. В частности, учреждение получило лицензию на содержание животных на новой территории и безопасный переезд всей коллекции со старого места на ул. Монастырской.

Также была расширена экспозиция — появилось более 20 новых видов животных, часть из которых ранее не была представлена в регионе. Кроме того, за плечами Залоги уникальный проект — организация транспортировки овцебыков с Ямала. Благодаря этому Пермский зоопарк вошёл в тройку российских учреждений, создающих генетический резерв этих редких животных.

Учредитель поставил перед новым руководителем ключевую задачу — превратить зоопарк в полноценный научный и просветительский центр региона. Это предполагает интеграцию современных подходов к сохранению биоразнообразия, а также развитие образовательных программ и исследовательских проектов.

В новой должности Анастасии Залоге предстоит продолжить курс на сохранение редких и исчезающих видов, дальнейшее развитие инфраструктуры учреждения и укрепление партнерских связей с ведущими зоопарками России.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 12 июня обязанности генерального директора Пермского зоопарка временно исполнял Валерий Попов, ранее занимавший пост заместителя руководителя. Он сменил на этом посту Юлию Шитову. Она возглавляла учреждение с марта 2020 года, а до этого работала в краевом центре спортивной подготовки. При Юлии Шитовой состоялись окончательный переезд зверинца на новое место на Нагорном и открытие, в котором принимали участие губернатор Пермского края и президент РФ (по видеосвязи).

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