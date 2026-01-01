В пермском зоопарке сменят гендиректора Вместо Юлии Шитовой на этот пост временно назначат Валерия Попова Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Пермском зоопарке анонсированы кадровые перестановки. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе регионального министерства культуры, с 12 июня исполнять обязанности генерального директора учреждения будет Валерий Попов. Сейчас он занимает пост заместителя директора.

В ведомстве подчеркнули, что высоко оценивают вклад всей команды и правительства региона в успешную реализацию переезда зоопарка на новую площадку на Нагорном. Тем не менее, для решения стратегических задач на следующем этапе развития учреждению требуются «другие управленческие компетенции». Процесс отбора кандидатов на постоянную должность продолжается.

Ключевым вектором развития для нового руководителя станет усиление зоологической составляющей работы. Приоритетами названы обеспечение максимального благополучия животных, а также трансформация зоопарка в современный научный и просветительский центр.

В ведомстве выразили уверенность в том, что «преемственность традиций пермского зоопарка в сочетании с новыми подходами позволит учреждению выйти на качественно новый уровень работы».

Напомним, Юлия Шитова возглавила пермский зоопарк в марте 2020 года. Ранее она работала в краевом центре спортивной подготовки.

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