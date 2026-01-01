Из-за ливней в Перми снова останавливались электрички Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская пригородная компания

В субботу, 11 июля, в Перми из-за ливня было остановлено движение трёх электропоездов. Вода появилась возле остановки «Славянова». После того как территорию очистили, движение было восстановлено. возобновилось движение электричек, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

В СвЖД также рассказали сообщили, что из-за сильных дождей в некоторых районах Свердловской области поднялся уровень воды в реках и были приняты все необходимые меры, чтобы поезда на направлении Екатеринбург — Нижний Тагил ходили без перебоев.

Ранее «Новый компаньон» писал, что из-за сильного дождя, обрушившегося на краевой центр 30 июня, в районе ж/д станции Пермь I произошло размытие откоса насыпи и частичное затопление ж/д путей. В связи с этим временно было приостановлено движение поездов на Горнозаводской ветке.

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