В Прикамья восстановили энергоснабжение в селе Кын Населённый пункт оказался затопленным несколько дней назад Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Пемряков / vk.com/aleksvperm

В с. Кын Лысьвенского округа частично восстановлено электроснабжение, ведутся работы по сварке и кладке водопропускных труб для возобновления сообщения. Специалисты также восстанавливают сотовую связь. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтербеза.

По данным ведомства, в пункте временного размещения находятся 21 человек в т.ч. два ребёнка. Все люди обеспечены горячим питанием.

В минтербезе отмечают, что интенсивность притока воды снижается.

«Идёт процесс создания переправы для проезда в село», — пояснили в ведомстве.

Как ранее писал «Новый компаньон», в селе Кын из-за дождевого паводка и неблагоприятных погодных условий вышли из берегов реки Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка. В результате стихии оказались подтоплены семь домов и столько же приусадебных участков, а также повреждены три моста, включая дорогу на въезде в населенный пункт. Из-за того что ряд энергообъектов оказался в зоне затопления, для безопасности жителей временно была ограничена подача электроэнергии.

По информации местных жителей, под потоки попала женщина, по факту исчезновения которой ведутся поисковые работы. На месте происшествия задействовано более 80 человек и 30 единиц техники, включая краевую службу спасения и аэромобильную группировку МЧС, а для обеспечения проезда тяжелой техники восстанавливается дорожное полотно силами двух погрузчиков, самосвалов и бортовых автомобилей.

По поручению губернатора Дмитрия Махонина глава муниципалитета организует пункты временного размещения для пострадавших и оперативно реагирует на их потребности, при этом в готовность приведены силы резерва — 100 человек и 10 единиц техники.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.