В Пермском крае во время паводка в Лысьвенском округе пропала женщина На месте происшествия работают оперативные службы Поделиться Твитнуть

фото предоставлено газетой "Искра"

В результате подтопления в с. Кын Пермского края пропала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий и дождевого паводка вышли из берегов реки Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка. В результате стихии повреждено три моста, включая дорогу на въезде в село, а также подтоплено семь домов и столько же приусадебных участков. Кроме того, ряд энергообъектов оказался в зоне подтопления, из-за чего для обеспечения безопасности жителей временно ограничена подача электроэнергии. На месте работают аварийно-восстановительные бригады «Россети Урал», которые после схода воды приступят к поэтапному возобновлению подачи электричества.

«По информации местных жителей, под потоки воды попала женщина. Идут поисковые работы», — заявил глава региона.

Дмитрий Махонин добавил, что на месте происшествия уже работают оперативные службы: всего привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, включая краевую службу спасения и аэромобильную группировку МЧС.

Для обеспечения проезда тяжелой техники ведется восстановление дорожного полотна, куда направлены два погрузчика, два самосвала и два бортовых автомобиля с необходимыми материалами.

По поручению губернатора глава муниципалитета оказывает всю необходимую помощь спасателям, организует пункты временного размещения для пострадавших и оперативно реагирует на их потребности. Также в готовность приводятся силы резерва — 100 человек и 10 единиц техники.

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