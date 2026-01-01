В Прикамье снова затопило село Кын
Местные чиновники выясняют причины
В с. Кын Лысьвенского муниципального округа речка Москалевка вышла из берегов и затопила населённый пункт. Об этом сообщил глава округа Александр Пермяков, опубликовав на своей странице ВКонтакте фотографии последствий.
«Причины выясняем, оперативное реагирование будет по мере развития подтопления», — пояснил глава Лысьвенского муниципального округа.
Судя по фотографиям, водой затопило некоторые улицы и участки.
Как ранее писал «Новый компаньон», в начале июня волна мощного дождевого паводка по Чусовой сместилась с верхнего течения в Свердловской области до Кына. Вода подошла к нескольким домохозяйствам. Тогда местные власти сообщали, что паводок создал угрозу подтопления семи домов. При этом сохранялся риск дальнейшего поднятия воды.
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