В Прикамье снова затопило село Кын Местные чиновники выясняют причины Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Пемряков / vk.com/aleksvperm

В с. Кын Лысьвенского муниципального округа речка Москалевка вышла из берегов и затопила населённый пункт. Об этом сообщил глава округа Александр Пермяков, опубликовав на своей странице ВКонтакте фотографии последствий.

«Причины выясняем, оперативное реагирование будет по мере развития подтопления», — пояснил глава Лысьвенского муниципального округа.

Фото: Александр Пемряков / vk.com/aleksvperm

Судя по фотографиям, водой затопило некоторые улицы и участки.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале июня волна мощного дождевого паводка по Чусовой сместилась с верхнего течения в Свердловской области до Кына. Вода подошла к нескольким домохозяйствам. Тогда местные власти сообщали, что паводок создал угрозу подтопления семи домов. При этом сохранялся риск дальнейшего поднятия воды.

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