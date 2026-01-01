Пермский «Молот» заключил ещё три пробных контракта с выпускники молодёжки Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» заключил ещё три пробных соглашения с молодыми хоккеистами: нападающими Александром Болотовым, Даниилом Стефановым и защитником Каримом Садыковым. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Александр Болотов — выпускник пермской хоккейной школы. С 2013 по 2024 год выступал за команды СШ «Молот». В сезоне 2024/25 дебютировал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе МХК «Молот». За это время провёл 113 матчей, забросил 32 шайбы и сделал 23 результативные передачи, набрав в сумме 55 очков. Его показатель полезности составил «-18».

Даниил Стефанов тоже воспитанник пермской хоккейной школы. До 2024 года играл за команды СШ «Молот», а затем дебютировал в МХЛ в составе МХК «Молот». В 114 матчах за молодежную команду забросил 26 шайб и сделал 34 результативные передачи, став автором 60 очков по системе «гол+пас». Его показатель полезности составил «+7».

Карим Садыков вырос в казанской хоккейной школе. На юниорском уровне защищал цвета команд системы «Ак Барса» и казанской «Волны». В сезоне 2023/24 дебютировал в МХЛ, выступая за альметьевский «Спутник». За один сезон в этой команде он провел 156 матчей, забросил 10 шайб и сделал 19 результативных передач, набрав в сумме 29 очков. Его показатель полезности составил «-16».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что пробный контракт с «Молотом» подписал нападающий Роман Ивашов.

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