Нападающий Роман Ивашов заключил пробный контракт с пермским «Молотом» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Нападающий Роман Ивашов заключил пробное соглашение с пермским ХК «Молот», сообщает пресс-служба клуба.

Рома родился в Перми. До 2022 года играл за команды системы «Автомобилиста». Свой первый матч в КХЛ провёл в сезоне 2015/16 за екатеринбургскую команду.

В ВХЛ Роман выступал за ХК «Липецк», ХК «Спутник», ХК «Горняк», «Горняк-УГМК», тольяттинскую «Ладу», «Молот» и «Тамбов».

Всего в ВХЛ он сыграл 345 игр, забросил 78 шайб и сделал 114 передач, набрав 192 очка. Его показатель полезности составил «+13».

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