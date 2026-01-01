В Перми прокуратура проводит проверку на территории бывшего приюта для животных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Кировского района Перми проводит проверку на территории бывшего приюта для животных по ул. Причальной, 5, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению ответственными лицами законодательства в области обращения с отходами, а также санитарно‑эпидемиологических требований.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в начале года в полицию поступили жалобы от граждан на жестокое обращение с животными в приюте. Волонтёры сообщали о гибели около 30 животных. Было возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ.

Сотрудники полиции задержали лиц, которые могут быть связаны с деятельностью приюта, для дальнейшего расследования. Были назначены различные экспертизы.

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