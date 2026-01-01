В Перми прокуратура проводит проверку на территории бывшего приюта для животных
Прокуратура Кировского района Перми проводит проверку на территории бывшего приюта для животных по ул. Причальной, 5, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению ответственными лицами законодательства в области обращения с отходами, а также санитарно‑эпидемиологических требований.
При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, в начале года в полицию поступили жалобы от граждан на жестокое обращение с животными в приюте. Волонтёры сообщали о гибели около 30 животных. Было возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ.
Сотрудники полиции задержали лиц, которые могут быть связаны с деятельностью приюта, для дальнейшего расследования. Были назначены различные экспертизы.
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