Полиция завела уголовное дело о жестоком обращении с животными в одном из приютов Перми
Задержаны лица, которые могут быть связаны с деятельностью приюта
В Кировском районе Перми в полицию поступили жалобы от граждан на жестокое обращение с животными в одном из приютов. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ, сообщили в МВД.
Сотрудники полиции задержали лиц, которые могут быть связаны с деятельностью приюта, для дальнейшего расследования. Назначены различные экспертизы.
Животные изъяты и временно размещены в муниципальном приюте до завершения следствия и принятия соответствующего решения в рамках законодательства Российской Федерации.
Расследование продолжается.
Ранее в социальных сетях распространилась информация от волонтёров, которые сообщают о гибели около 30 животных в приюте, расположенном в Закамске. Также утверждается, что десятки питомцев остаются без питания.
