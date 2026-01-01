На севере Прикамья утонул местный житель Он пытался остановить уплывающую по реке лодку Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, на Каме в районе д. Усть-Вишера пропал мужчина. Он бросился в воду за уплывшей лодкой и исчез. При этом на нём не было спасательного жилета.

В ведомстве отметили, что тело погибшего найдено очевидцами в устье Вишеры. Иные подробности происшествия не уточняются

Напомним, 8 июля в Прикамье случилось другое ЧП на воде: на Язьве в районе д. Нижняя Язьва утонул 15-летний подросток. Правоохранительные органы уже начали расследование. Выясняются все обстоятельства случившегося.

В МЧС России напоминают, что нельзя купаться в необорудованных местах, заходить в воду уставшим или перегревшимися, а также оставлять детей у воды без присмотра.

«Всегда надевайте спасательный жилет. Если видите детей у водоема без взрослых — предупредите об опасности. При необходимости звоните 112», — напоминают в ведомстве.

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