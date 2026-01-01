В реке Язьва Пермского края утонул 15-летний подросток Поделиться Твитнуть

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В среду, 8 июля, на Язьве в районе д. Нижняя Язьва Пермского края утонул 15-летний подросток. Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Глава Красновишерского округа Анна Мельчарик обратилась к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра у воды, объяснять им возможные риски. Купаться можно только в официально разрешённых и оборудованных местах, где есть спасательные посты.

Мельчарик напомнила, что за оставление ребёнка без присмотра вблизи воды предусмотрена административная ответственность, а в случае несчастного случая — уголовная.

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