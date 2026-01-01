В Пермском крае выявлена зона повторяющихся шквалов Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Алексея Казаченко

В ГИС-центре ПГНИУ прокомментировали шквал, который прошёлся в Пермском крае западнее Березников в районе сельских поселений Огурдино и Орёл вечером 7 июля. В результате непогоды множество деревьев было повалено, а линии электропередачи повреждены.

Учёные заметили, что в данном районе уже фиксировались подобные локальные шквалы: 2 августа 2025 года и 16 июля 2015 года (тогда непогода уничтожила примерно 520 га сосновых лесов).

«Можно предположить, что частота таких шквалов в этой местности обусловлена воздействием мелководного и быстро прогревающегося участка Камского водохранилища, которое способствует усилению конвективных процессов», — заметили специалисты.





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