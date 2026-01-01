Ураган в Прикамье повалил деревья и оставил жителей без водоснабжения Аварийные службы работали всю ночь Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Алексея Казаченко

Ураган 7 июля вызвал серьёзные нарушения в системе жизнеобеспечения Березников и других населённых пунктов в Пермском крае, сообщил глава Березниковского округа Алексей Казаченко. По его словам, в результате отключения электроэнергии прекратил работу водозабор «Усолка». Это привело к снижению давления и перебоям с водоснабжением в нескольких районах города.

Аварийные службы работали всю ночь. К 8:00 подача воды была полностью восстановлена, написал руководитель. Параллельно устраняются повреждения на линиях электропередачи.

фото из тг-канала Алексея Казаченко

Наибольшие разрушения зафиксированы в населённых пунктах Орёл, Огурдино, Пешково и Турлавы. Там были повалены деревья, повреждены опоры и ЛЭП.

Ночью расчисткой занимались три бригады, а с утра их количество было увеличено до шести. Специалисты оперативно восстанавливают проезды и линии электропередачи.

«Я лично контролирую ситуацию», — отметил глава округа.

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