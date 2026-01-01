Проект логопарка во Фролах реализует пермская компания Объём инвестиций может вырасти до 5,4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стали известны подробности смены инвестора в масштабном проекте индустриально-логистического комплекса. На площадке в поселке Фролы, где компания R1 Development из Екатеринбурга планировала возвести ESG-парк «Дружба», теперь будет реализован новый проект пермского ООО «Бауинвестгрупп». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, свердловский инвестор принял решение отказаться от строительства и продать актив после того, как объект уже получил статус приоритетного инвестиционного.

Сделка по смене собственника была закрыта около полутора месяцев назад. В результате 100% долей в компании-застройщике ООО СЗ «Синергия» перешли под контроль пермских предпринимателей Алексея Колесника и Андрея Сбоева. Сейчас они владеют компанией на паритетных началах. О планах общества стало известно в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2026», тогда же было подписано соглашение о финансировании с банком ВТБ, однако конкретная локация до этого момента не раскрывалась.

По словам Колесника, объём инвестиций вырастет с 5,1 до 5,4 млрд руб. Новый комплекс общей площадью более 77 тыс. кв. м объединит логистический центр (65 тыс. кв. м) и промышленный технопарк формата Light Industrial (12 тыс. кв. м). Для резидентов технопарка предусмотрены льготные арендные ставки, а также сопутствующая инфраструктура: зоны отдыха, спортивные площадки и фудкорты. Завершить строительство планируется к концу 2027 года.

Параллельно с новым проектом во Фролах «Бауинвестгрупп» уже реализует другой крупный хаб для маркетплейса Ozon в парке «Култаево», введённый в конце 2024 года, а также анонсирует строительство комплекса в Кирове через учрежденную недавно компанию ООО «КРЦ».

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