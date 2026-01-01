В проект строительства логистического центра под Пермью внесли корректировки Логистический парк «Парма» планируют возвести к 2028 году

Константин Долгановский

В инвестиционный проект строительства логистического парка «Парма» под Пермью внесли корректировки параметров. На данный момент объём инвестиций в его реализацию оценивается в 5,1 млрд руб. Завершение работ запланировано на 2028 год.

Инициатором проекта является ООО «Пермь логистика». В качестве социальных обязательств компания взяла на себя благотворительную помощь функционирующим на территории региона организациям для детей-сирот и учреждениям социального обслуживания, оказывающим услуги пенсионерам и инвалидам, на общую сумму не менее 2,5 млн руб. до 2027 года. В частности, в 2023 году — не менее 500 тыс., в 2026 и 2027-м — по 1 млн руб.

Напомним, статус приоритетного проект получил в 2023 году. Объект площадью более 48 тыс. кв. м планируется построить во Фролах на территории 201 тыс. кв. м. Он будет включать в себя сухой и мультитемпературный склады, помещение для производственного блока и технические площадки. Изначально объём инвестиций оценивался в 1,6 млрд руб. Завершение работ планировалось в 2025 году.

