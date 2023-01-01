Максим Артамонов В Пермском крае за 1,6 млрд построят логистический центр во Фролах Его будет строить компания «Пермь Логистика» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе Пермского края три инвестпроекта получили статус приоритетных. Речь идёт о проетках АО «Сибур-Химпром», «Пермь Логистика» и «Элкам-Нефтемаш». Общая сумма выделяемых денег составит более 2 млрд руб.

Один из самых крупных проектов — у ООО «Пермь Логистика», которое планирует построить во Фролах логистический парк «Парма» площадью более 48 тыс. кв. м. Он будет включать в себя сухой и мультитемпературный склады, помещение для производственного блока и технические площадки. Объект планируется возвести на земельном участке площадью более 201 тыс. кв. м в первом квартале 2025 года. В дальнейшем новые рабочие места могут создать и арендаторы помещений.

На эти цели нужно порядка 1,6 млрд руб. После завершения объекта будет создано не менее 19 рабочих мест.

В качестве социальных обязательств компания обещает оказывать благотворительную помощь функционирующим на территории пермского края организациям для детей-сирот и учреждениям социального обслуживания, оказывающим услуги пенсионерам и инвалидам, на общую сумму не менее 2,5 млн руб.

Кроме того, на заседании Совета по предпринимательству статус приоритетных получили ещё два проекта: от АО «Сибур-Химпром» — по строительству индустриально-логистического парка за 161 млн руб., и от «Элкам-Нефтемаш» — по расширению объёмов производственных мощностей за 351 млн руб.

По словам губернатора, с начала года статус инвестиционных присвоен уже 13 проектам.

«Темпы очень хорошие, это говорит о том, что экономика Пермского края развивается, и инвестиционный потенциал продолжает быть на достаточно высоком уровне. В целом, в портфеле Пермского края 76 инвестиционных проектов с размером инвестиций более 600 млрд руб. В этом году ещё инвестиционные проекты будут выноситься на рассмотрение», — сказал Дмитрий Махонин.

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