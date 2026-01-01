Пермский онкоцентр в Камской долине готов на 70% На объекте стартовало благоустройство и начался монтаж фасадов Поделиться Твитнуть

Фото: Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края / t.me/acppermmkrai

Согласно последним данным Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края, общая строительная готовность онкоцентра в Камской долине достигла 70%.

На сегодняшний день площадка функционирует в круглосуточном режиме. В пиковые смены здесь задействован штат из 850 специалистов, что позволяет удерживать высокие темпы работ без отставания от графика. Сейчас завершается чистовая отделка помещений в пансионате, ведётся расстановка мебели для будущего заселения пациентов и их родственников. В основном лечебном корпусе строители перешли к наиболее трудоёмким внешним работам — установке панорамного остекления (витражей) и облицовке фасада. Параллельно полным ходом идет разводка инженерных коммуникаций и внутренняя черновая отделка палат и операционных блоков. Кроме того, подрядчик приступил к первому этапу благоустройства прилегающей территории.

Фото: Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края / t.me/acppermmkrai

По мнению властей, после ввода объекта в эксплуатацию ежегодно высокотехнологичную помощь смогут получать тысячи жителей Прикамья, которым ранее приходилось выезжать за пределы региона или сталкиваться с очередями в существующих медучреждениях. Проект призван закрыть дефицит профильных коек и обеспечить раннюю диагностику сложных заболеваний непосредственно на месте. Ожидается, что запуск комплекса также позволит снизить показатели смертности от онкологии в регионе за счёт сокращения времени ожидания начала терапии.

Напомним, объект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Дату официального открытия власти обещают объявить после завершения пусконаладочных работ.

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