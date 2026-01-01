Фасад здания пансионата онкоцентра в Перми будет полностью завершён в мае Строители выходят на финишную прямую

Фасад здания пансионата онкологического центра на 120 человек в Перми будет полностью готов в мае. В данный момент на объекте завершается отделка. Ход строительства в рамках инспекционного выезда проверил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, в отдельно стоящем здании пансионата рабочие установили лифты, витражные конструкции и двери, поклеены обои. Сейчас ведутся работы по монтажу потолков, напольных покрытий, сантехнических приборов и оконечных устройств, в ближайшее время начнётся установка мебели.

Работы на объекте ведутся во всех корпусах одновременно. Так, в основном здании онкоцентра подрядчик прокладывает внутренние инженерные сети, монтирует лифты и эскалаторы. Черновая отделка уже почти завершена, ведётся работа по чистовой отделке, помещения подготавливают к установке медицинского оборудования. Здесь будут функционировать лечебно-диагностический блок, блок ядерной медицины и палатный корпус, состоящий из трёх секций.

Параллельно с этим в главном здании ведутся фасадные работы, установка витражных конструкций, обустройство наружных коммунальных сетей и оборудования для медицинских газов. Кровельные работы подходят к концу, кроме этого, в работу запущена котельная.

«Также занимаемся благоустройством территории вокруг центра. Часть работ уже провели, в июне приступим к асфальтированию дороги», — отметил руководитель проекта генподрядчика ООО «Строймеханизация» Дмитрий Тубол.

Напомним, по завершении всех работ пермский онкоцентр станет одним из крупнейших профильных учреждений в России. Он будет обеспечивать полный цикл диагностики, лечения и реабилитации жителей с онкологическими заболеваниями. Планируется, что медицинскую помощь пациенты смогут получать в рамках ОМС. Ежегодно учреждение сможет принимать около 14 тыс. человек.

