В Прикамье снят режим беспилотной угрозы Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Пермском крае отменён режим беспилотной опасности, введённый в 9:30 утра 8 июля. Об этом сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности.

Отметим, что аэропорт Большое Савино продолжал работать в штатном режиме, без ограничений на приём и отправку самолётов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в аэропорту Перми задерживались и отменялись рейсы в Сочи, Москву и из Антальи.

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