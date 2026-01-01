В аэропорту Перми задерживают и отменяют рейсы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В международном аэропорту Большое Савино 8 июля наблюдаются задержки и отмены авиарейсов.

Так, вылет рейса FV 6140 в Сочи перенесен с 5:05 8 июля на 2:50 9 июля. Рейс ДР 366 в Сочи отправится в 15:50 вместо запланированных 5:50, а рейс ДР 6512 в Москву вылетит в 20:00 вместо 18:50.

Кроме того, отменен вылет совместного рейса двух авиакомпаний №424 из Перми в Сочи, который должен был вылететь в 7:15.

Изменения коснулись и прибывающих рейсов. Рейс FV 6139 из Сочи задерживается: его прибытие в Пермь перенесено с 4:00 8 июля на 1:15 9 июля. Рейс ДР 365 из Сочи прибудет в 15:05 вместо 5:10, а рейс DP 954 из Антальи — в 18:55 вместо 17:40.

Также отменен рейс из Сочи в Пермь №423.

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