Отдел полиции в Березниках возглавил Вадим Козырев Ранее он работал на аналогичных постах в Красновишерске и Чусовом Поделиться Твитнуть

ГУ МВД по Пермском краю

Константин Долгановский

Полковник полиции Вадим Козырев приступил к обязанностям начальника отдела МВД «Березниковский». До этого три года он возглавлял аналогичный отдел в Чусовом, а ранее работал в Красновишерске. Информация об этом опубликована на сайте краевого главка.

Карьера Козырева началась в родном городе в 2000 году, когда он пришел в органы правопорядка простым оперуполномоченным. За годы службы неоднократно направлялся в командировки на Северный Кавказ.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале лета этого года предшественник Козырева Юрий Пепеляев перешёл на службу в ДНР, став начальником отдела МВД «Волновахский». Пепеляев возглавлял Отдел МВД России по Березниковскому ГО с 27 июня 2022 года.

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