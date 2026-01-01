Начальник отдела полиции Березников Юрий Пепеляев получил назначение в ДНР Поделиться Твитнуть

Юрий Пепеляев / фото: администрация Березниковского ГО

Бывший начальник отдела МВД России по Березниковскому городскому округу, полковник полиции Юрий Пепеляев, завершил свою службу в Пермском крае и принял новое назначение. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, теперь он возглавляет отдел полиции в одном из городов Донецкой Народной Республики.

По данным издания, в настоящее время в Березниках новый руководитель отдела МВД ещё не назначен. Исполняющим обязанности является заместитель начальника отдела по охране общественного порядка, подполковник полиции Сергей Югов.

Как ранее писал «Новый компаньон», Юрий Пепеляев был назначен начальником Отдела МВД России по Березниковскому ГО 27 июня 2022 года приказом ГУ МВД России по Пермскому краю. Его карьера в правоохранительных органах началась в 1998 году, когда он стал оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД Свердловского района Перми. За годы службы он прошел путь до заместителя начальника Управления ФСКН России по Пермскому краю, а затем работал заместителем начальника Управления МВД России по Перми.

Пепеляев имеет два высших образования — историческое и юридическое. Имеет медали «За отличие в службе в органах наркоконтроля» и «За отличие в службе».

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