Начальником березниковской полиции назначен Юрий Пепеляев К исполнению обязанностей он приступил 27 июня Поделиться Твитнуть

Юрий Пепеляев / фото: администрация Березниковского ГО

С 27 июня приказом ГУ МВД России по Пермскому краю начальником Отдела МВД России по Березниковскому ГО назначен полковник полиции Юрий Пепеляев. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Юрию Викторовичу Пепеляеву 47 лет, женат, имеет 2 высших образования (историческое и юридическое).

Юрий Пепеляев начал оперативную службу в 1998 году, работал оперуполномоченным отдела угро УВД Свердловского района Перми. После служил в краевом УФСКН России, где дослужился до замначальника Управления. Затем работал заместителем начальника Управления МВД России по Перми.

Награждён медалями «За отличие в службе в органах наркоконтроля» и «За отличие в службе».

«Первоначальной задачей я вижу повышение доверия населения к полиции», — отметил Юрий Пепеляев.

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