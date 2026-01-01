«Пермэнергосбыт» требует от «Соликамскбумпрома» сократить потребление электроэнергии Предприятие с января не платит по счетам Поделиться Твитнуть

ПАО «Пермэнергосбыт» обратилось 6 июля к АО «Соликамскбумпром» с требованием снизить потребление электроэнергии до уровня технологической брони, составляющей 31,7 МВт. Этот объём достаточен для поддержания производственных процессов без ущерба для их качества.

Уведомление было направлено в связи с увеличением задолженности АО «Соликамскбумпром» за потребленную электроэнергию. Общая сумма долга компании перед «Пермэнергосбытом» составляет 628 млн руб., и оплата не производится с января 2026 года.

В случае неуплаты долга с 13 июля «Соликамскбумпром» будет обязан сократить потребление электроэнергии до аварийной брони. Это позволит обеспечить электроэнергией только жизненно важные системы, такие как пожарная сигнализация, аварийное освещение и насосное оборудование.

Генеральный директор ПАО «Пермэнергосбыт» Игорь Шершаков отметил: «Соликамскбумпром» проявляет признаки неплатежеспособности. По моим оценкам, долг за электроэнергию и другие ресурсы ежедневно увеличивается на 10-15 млн руб. Мы вынуждены принять крайние меры и требовать уменьшения энергопотребления до технологической и аварийной брони».

Если требование не будет выполнено добровольно, «Пермэнергосбыт» оставляет за собой право обратиться в регулирующие органы для привлечения руководства АО «Соликамскбумпром» к административной ответственности и возможного введения принудительного отключения энергоснабжения.

Ранее «Новый компаньон» писал, что «Соликамскбумпром» запросил от государства комплекс мер для преодоления экономических трудностей.

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