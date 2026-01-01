Открыто движение из Кондратово в Пермь по обновленной улице Строителей Работы велись с осени Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина / t.me/eduardsosnin

Мэр Перми Эдуард Соснин отчитался о завершении капитального ремонта и запуске движения транспорта на выезде из Кондратово. Работы проводились в рамках муниципальной программы развития дорожной инфраструктуры.

По словам чиновника, на участке ул. Строителей полностью обновлено дорожное полотно, установлены шумозащитные экраны, барьерное ограждение, две новые остановки общественного транспорта, светофоры и системы видеонаблюдения. Также специалисты модернизировали сети наружного освещения.

«Поддержание и развитие дорожной инфраструктуры в Перми — одна из наиболее важных задач. Ведём планомерную работу по её содержанию, ремонту и обновлению», — отметил градоначальник.

Напомним, подрядчика по реконструкции ул. Строителей на выезде из Кондратово выбрали в сентябре прошлого года. Работы на участке длиной 0,7 км согласилась выполнить компания «Стройград Плюс». Сумма контракта составила 452 млн руб. Компания должна была завершить работы к 28 марта 2026 года.

Кроме того, к обновляемому участку ул. Строителей планировалось строительство выезда из Кондратово на б. Преображенского. Общая протяжённость новой дороги составит 1,3 км.

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