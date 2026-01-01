В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Александром Самойликом Обстоятельства его гибели не сообщаются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа / vk.com/public183771914

В ходе российской специальной военной операции на Украине погиб Александр Самойлик. Информацию об этом опубликовала администрация Александровского округа.

По сообщению местных властей, Александр Самойлик родился 8 августа 2000 года. Однако данные о том, как и когда он оказался на СВО, а также обстоятельства гибели не раскрываются.

Похороны состоятся 8 июля. Церемония прощания будет проводиться в прощальном зале в Александровске (ул. Кирова, 38) с 11:00 до 12:00. Военнослужащего похоронят на местном кладбище.

В администрации Александровского муниципального округа выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о гибели других военнослужащих из Пермского края — Олега Колчанова и Дмитрия Давыдова из Очёра. Их тоже похоронят 8 июля.

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