В Прикамье простятся с погибшими на СВО жителями Очёра Церемония пройдёт 8 июля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского муниципального округа / vk.com/ocherskyi_okrug

Во время российской спецоперации на территории Украины погибли военнослужащие Олег Колчанов и Дмитрий Давыдов. Об этом сообщает администрация Очёрского округа на официальной странице в соцсетях.

Олегу Колчанову было 62 года. Он родился в Очёре, окончил СОШ № 2 и долгие годы трудился на местном машиностроительном заводе. У него остались жена и две дочери. На военную службу мужчина поступил в начале прошлого года. Его жизнь оборвалась 29 января 2025 года при выполнении боевых задач.

Дмитрий Давыдов был родом из п. Пожва (Юсьвинский округ). После окончания Пермской сельхозакадемии работал резчиком металла, а последние пару лет — на предприятии в Очёре. Дома его ждали супруга и дочь. Дмитрий находился в зоне СВО с недавнего времени; погиб 12 июня 2026 года.

Церемония прощания с военнослужащими состоится у Михайло-Архангельской церкви в Очёре (ул. Ленина, 32) в 11:00.

В администрации округа выразили соболезнования семьям погибших.

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