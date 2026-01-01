Суд в Прикамье отправил водителя «КАМАЗа» в колонию за смертельное ДТП Осенью прошлого года на трассе Полазна—Чусовой грузовик врезался в микроавтобус Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

Чусовской городской суд вынес обвинительный приговор сотруднику ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод», признав его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По материалам уголовного дела, авария произошла осенью 2025 года на участке дороги Полазна—Чусовой. Мужчина, управляя тяжелым служебным грузовиком «КАМАЗ», проигнорировал дорожный знак «Обгон запрещен» и выехал на полосу встречного движения. Лобового столкновения с микроавтобусом Ford Transit, в котором находились три человека, избежать не удалось.

В результате удара водитель иномарки и один из пассажиров скончались на месте от полученных травм. Ещё одному пассажиру потребовалась длительная медицинская помощь из-за тяжкого вреда здоровью.

С учётом позиции гособвинения суд назначил водителю наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того, мужчину лишили права управлять транспортными средствами на два года и десять месяцев.

Помимо уголовной ответственности виновника, суд удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда. С юридического лица — Пашийского завода — в пользу пяти потерпевших (родственников погибших и пострадавших) взыскано 11 млн руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

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